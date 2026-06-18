Alerta en Campeche: Reportan a dos desaparecidos en menos de 24 horas; entre ellos, una quinceañera

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó en menos de 24 horas dos fichas de búsqueda para localizar a una adolescente y un hombre reportados como desaparecidos en distintos municipios de la entidad.

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Se trata de Keren Areli Maas Maas, de 15 años de edad, y Shabiel Guadalupe Cruz Barrera, de 33 años, quienes fueron vistos por última vez en Champotón y la capital campechana, respectivamente.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Keren Areli Maas Maas desapareció el pasado 17 de junio, alrededor de las 10:30 horas, cuando salió de un domicilio ubicado en la colonia Tierra y Libertad, en el municipio de Champotón. Según el reporte, al momento de su desaparición vestía blusa gris, short negro de mezclilla, diadema blanca y chanclas rosadas.

La menor es de complexión delgada, tez morena, rostro ovalado, frente ancha, ojos café claro, nariz ancha, cabello negro, lacio y largo, además de cejas pobladas.

Por otra parte, la FGECAM informó sobre la desaparición de Shabiel Guadalupe Cruz Barrera, de 33 años de edad, quien fue visto por última vez el 30 de mayo de 2026, alrededor de las 13:30 horas, al salir de su domicilio en la colonia Delicias, en la ciudad de Campeche.

La ficha de búsqueda señala que es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, tiene tez blanca, rostro ovalado, frente ancha, ojos café oscuro, nariz recta, labios gruesos y cabello castaño oscuro, corto y semi ondulado. Como señas particulares presenta lunares en la espalda, cuello y debajo de la oreja izquierda, además de manchas en la espalda y pecho.

Ante ambos casos, la Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse al número (981) 81-1-94-00.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes y exhortaron a la población a compartir las fichas de búsqueda para contribuir a la pronta localización de ambas personas.

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JGH