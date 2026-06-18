Clima en Campeche 19 de junio: Anticiclón dejará calor extremo de más de 45 grados; ¿cuándo lloverá?

El calor extremo y el evento de surada mantendrán condiciones muy adversas en Campeche y el resto de la Península de Yucatán durante los próximos días, con sensaciones térmicas que podrían superar los 45 °C y vientos que alcanzarán hasta 60 km/h, según el pronóstico de un meteorólogo.

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De acuerdo con el especialista, una extensa circulación anticiclónica que cubre el Golfo de México y la región está debilitando el avance de ondas tropicales, lo que ha provocado un aumento significativo en la sensación de calor y humedad. Esta situación generará un bochorno brutal especialmente este viernes 19 y el sábado 20 de junio.

El meteorólogo alertó a navegantes y pescadores por los vientos fuertes asociados a la surada en el Golfo de México y el Caribe, que podrían alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

¿Cuándo cambiará el panorama?

Se espera que una onda tropical llegue a la península a más tardar el domingo, momento en el que el anticiclón comenzará a perder intensidad. Esto permitiría un incremento gradual en el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de una ligera disminución en las temperaturas.

Mientras tanto, las autoridades y el especialista recomendaron a la población tomar precauciones extremas ante el calor, especialmente grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El pronóstico indica que las lluvias podrían comenzar a presentarse de forma más generalizada a partir de principios de la próxima semana, lo que traería un alivio temporal al intenso calor que se vive actualmente en la entidad.

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JGH