Sigue la erosión: El mar ya devoró 17 metros de terreno junto a la carretera Sabancuy-Isla Aguada

La erosión registrada sobre la Carretera Federal 180, entre Sabancuy e Isla Aguada, municipio de Carmen, ha alcanzado hasta los 17 metros en algunas zonas, agravando el riesgo de accidentes. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado, Semabicce, este fenómeno deriva de la construcción de la carretera, que implicó la destrucción de zonas de manglar.

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Y alertó que detenerlo costaría más que todo el presupuesto anual de la dependencia. No obstante, en aras de combatir la erosión, que ocurre no solo en Campeche, sino en toda la Península de Yucatán, en nueve playas se ha realizado reforestación de dunas.

Además, se trabajará con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, Sedumop, en un proyecto integral que permita atacarla.

La titular de la Semabicce, Jocelyn Durán Murrieta, remarcó que la pérdida de terreno costero es consecuencia tanto de procesos naturales como de acciones de desarrollo efectuadas décadas atrás.

Se alista un proyecto integral de emergencia junto con la SICT, CFE y Sedumop combinando obras de infraestructura y restauración ambiental. / Especial

Ejemplificó que en destinos turísticos de Quintana Roo, incluso hoteles han tenido que invertir en programas de recuperación de playas y reforestación de dunas para evitar la pérdida de litoral.

En el caso de Campeche, indicó que las acciones se han enfocado en la restauración ambiental, mediante la recuperación de manglares y la reforestación de dunas costeras. Hasta el momento, precisó, se ha intervenido en nueve playas, además de fortalecer la protección de hábitats esenciales para especies marinas como las tortugas.

Sin embargo, advirtió que atender la erosión en el tramo carretero entre Sabancuy e Isla Aguada requiere una estrategia mucho más amplia y costosa, en la que deberán participar instancias federales y estatales.

Durán Murrieta reveló que investigadores de Ciudad del Carmen y especialistas del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México, Epomex, han identificado puntos críticos donde la pérdida de terreno alcanza hasta 17 metros, situación que amenaza directamente la estabilidad de la carretera federal.

La funcionaria explicó que una de las causas del problema es que la construcción de la vía alteró el flujo natural del agua dulce hacia zonas donde anteriormente existían manglares. Al desaparecer esta vegetación, se redujo una de las principales barreras naturales contra la erosión costera.

“Había zonas que deberían tener manglar y ya no lo tienen porque el agua no circula como antes”, expuso.

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Por ello, anunció que sostendrá reuniones con la SICT, la CFE y la Sedumop para analizar alternativas de solución basadas tanto en infraestructura como en mecanismos inspirados en la naturaleza, buscando acciones con efectos duraderos y sostenibles.

Finalmente, hizo un llamado a reflexionar sobre los impactos que generan las obras de desarrollo económico cuando no se consideran sus efectos ambientales a largo plazo, pues muchos de los problemas actuales son consecuencia de decisiones tomadas años atrás sin prever las afectaciones futuras sobre los ecosistemas costeros.

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JGH