Crueldad animal en Escárcega: Detienen a sujeto que asesinó a machetazos a su propio perro

Un caso de extrema crueldad animal provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Fundadores, en Escárcega, luego de que un sujeto presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas asesinara a su perro utilizando un machete, para después colgar los restos del animal dentro de su domicilio.

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Los hechos fueron observados por varios vecinos de la zona, quienes alarmados por la violencia del acto solicitaron la presencia de elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC.

Al arribar al lugar, los agentes acordonaron el área y rodearon la vivienda para evitar que el presunto responsable escapara mientras se realizaban las primeras diligencias.

A pesar de las indicaciones de los policías para que saliera del inmueble, el hombre se negó a obedecer las órdenes; ante la situación y la gravedad de los hechos, se solicitó la intervención de la Vicefiscalía General de Justicia del Estado, cuyos agentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del caso.

Derivado de las circunstancias, los elementos ministeriales ingresaron al predio y lograron asegurar al sujeto, quien fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público.

En tanto, personal especializado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas del caso.

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JGH