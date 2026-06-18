Motociclista sale proyectada tras choque con camioneta en el Centro de Ciudad del Carmen

Una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta resultó con golpes menores luego de verse involucrada en un accidente de tránsito registrado la tarde de este jueves en calles del centro de la ciudad, percance que además generó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 37 y 24, donde estuvieron involucradas una motocicleta semiautomática particular y una camioneta propiedad de una empresa privada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y versiones de testigos, la conductora de una motocicleta tipo Navi, color rojo, con placas de circulación 90A8V5 del estado de Campeche, circulaba con preferencia sobre la calle 37 en dirección al centro de la ciudad. Sin embargo, al llegar a la intersección con la calle 24, una camioneta Toyota perteneciente a la empresa Kenza, con placas CU 1775 A del estado de Campeche, presuntamente no respetó el señalamiento de alto obligatorio.

La falta de precaución provocó que la motociclista no pudiera evitar la colisión y terminara impactándose contra el costado izquierdo de la camioneta. Debido a la fuerza del golpe, la conductora salió proyectada hacia el pavimento, lo que generó la preocupación de transeúntes y automovilistas que presenciaron el accidente.

El chofer de una Toyota de la empresa Kenza (placas CU-1775-A) presuntamente ignoró el alto obligatorio. / Israel Lozano

Afortunadamente, la mujer solo sufrió golpes menores y no fue necesaria la intervención de una ambulancia, ya que no presentó lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, resguardar la zona y verificar la situación, mientras se esperaba la llegada de las compañías aseguradoras para que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños ocasionados.

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La motocicleta permaneció sobre la carpeta asfáltica obstruyendo parcialmente la vialidad durante varios minutos, hasta la llegada de los peritos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y restablecer el flujo vehicular en la zona.

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JGH