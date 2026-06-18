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Asesinato en Sabancuy: mensaje con amenazas y video en redes abren líneas de investigación

La Fiscalía de Campeche analiza un video que circula en redes sociales para determinar si está relacionado con el homicidio de un hombre ocurrido en Sabancuy.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de jun de 2026

1 min

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Analizan video difundido en redes tras asesinato de hombre en Sabancuy
Analizan video difundido en redes tras asesinato de hombre en Sabancuy / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, mantiene una investigación para determinar la posible relación entre un video difundido en redes sociales y el homicidio de un hombre ocurrido en la villa de Sabancuy, municipio de Carmen.

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La autoridad estatal señaló que realiza diversas diligencias para verificar la autenticidad del material y establecer si existe algún vínculo con el crimen registrado recientemente en esa localidad.

El hecho violento corresponde al asesinato de un hombre identificado con las iniciales E.A.S.C., de 38 años, quien fue atacado a balazos al interior de su domicilio.

Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con mensajes amenazantes dirigidos a presuntos vendedores de droga y firmada por una persona identificada únicamente con el alias de “02”, situación que también forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

En la grabación, los individuos advierten sobre presuntas actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en la región y lanzan nuevos mensajes intimidatorios.

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