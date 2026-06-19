Así estará el clima en Campeche del 22 al 28 de junio de 2026

La próxima semana, del 22 al 28 de junio, Campeche mantendrá un ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados Celsius, acompañado de elevada humedad y probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos debido a la influencia de ondas tropicales y la entrada de humedad del Golfo de México.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones serán más frecuentes entre el martes y jueves, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados, manteniendo un ambiente cálido en noches y madrugadas.

Para el fin de semana (27 y 28 de junio) se prevé que persistan las condiciones de calor y cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas en algunas zonas del estado.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.