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Así estará el clima en Campeche del 22 al 28 de junio de 2026

Entre el 22 y 28 de junio, Campeche registrará temperaturas máximas de 35°C, con lluvias vespertinas y tormentas aisladas.

Por Redacción Por Esto!

19 de jun de 2026

1 min

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Ondas tropicales traerán tormentas aisladas a Campeche
Ondas tropicales traerán tormentas aisladas a Campeche

La próxima semana, del 22 al 28 de junio, Campeche mantendrá un ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 33 y 35 grados Celsius, acompañado de elevada humedad y probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos debido a la influencia de ondas tropicales y la entrada de humedad del Golfo de México.

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De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones serán más frecuentes entre el martes y jueves, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 y 26 grados, manteniendo un ambiente cálido en noches y madrugadas.

Para el fin de semana (27 y 28 de junio) se prevé que persistan las condiciones de calor y cielo parcialmente nublado, con lluvias dispersas en algunas zonas del estado.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.

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