Chofer de tractocamión sufre crisis de ansiedad y bloquea carretera hacia Isla Arena, Calkiní

El conductor de un tractocamión tipo volteo sufrió una situación de salud que originó que no pudiera continuar con su camino, por lo que detuvo su marcha en medio de la carretera estatal obstaculizando el acceso a vehículos que iban de salida y de otros que se dirigían para Isla Arena. Esto originó que los conductores afectados dieran parte a las autoridades, ya que no sabían si el conductor estaba intoxicado con algunas sustancias prohibidas; sin embargo, otros reportaron una carambola, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron para atender al conductor del tractocamión, a quien con algunos líquidos lo estabilizaron sin la necesidad de trasladarlo al hospital integral IMSS Bienestar.

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El reporte se dio a pocos minutos de la medianoche, cuando el conductor del camión tipo volteo se comenzó a sentir mal, por lo que detuvo su marcha a tiempo para evitar que originara un accidente. Desafortunadamente se estacionó en medio de la carretera obstruyendo el tránsito vehicular, por lo que se tuvo que dar parte a las autoridades, ya que los automovilistas que se vieron afectados tuvieron que sonar sus claxon sin imaginar que se trataba de una situación médica.

Tras el reporte, enseguida se generó una fuerte movilización por parte de los elementos de la Policía Municipal, así como de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Calkiní, quienes se movilizaron al lugar de los hechos. Al llegar al sitio, se percataron de que el conductor de la pesada unidad se encontraba recostado dentro de su unidad, por lo que se le prestó atención médica; al checar todos sus niveles, se percataron de que ya estaba estable, por lo que solo le dieron un suero para que el conductor recuperara el aliento. Le preguntaron si requería ser trasladado al hospital y él mismo dijo que no, ya que se había recuperado de una fuerte crisis de ansiedad.

Los mismos conductores y pobladores realizaron las maniobras para liberar el tránsito, ya que la pesada unidad quedó varada en medio de la vialidad obstaculizando ambos carriles de la carretera estatal donde detuvo su marcha. Después de casi 45 minutos, se logró restablecer la circulación vehicular.

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JGH