Capturan a puercoespín dentro de una vivienda en Dzitbalché tras atacar a un perro

Tremendo susto se llevó una familia cuando escucharon que su perrito fue atacado por un puercoespín, el cual le llenó el hocico con espinas dejándolo malherido. La familia, al salir a ver qué le pasaba, pensó que se había espinado con un cactus; sin embargo, el perrito siguió atacando. Fue entonces cuando la familia se percató del animalito que estaba en un rincón de la casa sin poder salir, por lo que enseguida dieron parte al personal de Protección Civil para su captura.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 22:00 horas, cuando la familia de don Rafael Uc disfrutaba de la repetición del partido de México. Los ladridos y el llanto de su perrito los interrumpieron, por lo que salieron y se percataron de que su animalito estaba lastimado. Comenzaron a quitarle las espinas que le causaron lesiones al perrito, quien alertó de la presencia del puercoespín. Como no sabían cómo atraparlo, tuvieron que dar parte a las autoridades.

Elementos de Protección Civil y Medio Ambiente aseguraron al animal con ayuda de vecinos y lo resguardaron en una caja plástica. / Erik Caamal

Tras el reporte, enseguida llegó la brigada de Protección Civil y de Medio Ambiente, quienes con ayuda de unos vecinos lograron capturar y poner en una caja plástica al animalito. Después fue trasladado a las oficinas de Protección Civil para su resguardo, ya que no sabían qué hacer con él; por ello, dijeron que darían parte a la Conanp o a Medio Ambiente estatal para hacer entrega de este ejemplar y que sea llevado a Los Petenes para su liberación a su hábitat natural.

Por otra parte, la familia de don Rafael se vio sorprendida debido a que su propiedad está bardeada; sin embargo, vecinos y autoridades mencionaron que estos animalitos son buenos escaladores, por lo que no fue difícil ingresar a dicho predio. Asimismo, mencionaron que este tipo de animales silvestres no son comunes en esta región. Don Rafael aseguró que hace un par de semanas igual encontraron una víbora de cascabel en su patio; por fortuna, lograron verla a tiempo y darle muerte por el grado de peligrosidad del veneno de la serpiente.

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JGH