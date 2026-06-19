Vecinos alertan por gritos de una mujer y movilizan a cuerpos de emergencia en Champotón

La madrugada de este viernes se registró una fuerte movilización de elementos policiales y de emergencia en las inmediaciones de un complejo habitacional ubicado en la colonia Los Manguitos, en Champotón. Lo anterior tras el reporte de una persona del sexo femenino que se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y que presentaba una conducta errática.

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De acuerdo con la información recabada, el incidente se registró alrededor de las 5:30 horas por la calle 13, entre 14 y 16, en la colonia antes referida. Según testigos oculares, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de verificar el reporte. Por su parte, la Cruz Roja brindó atención de primeros auxilios a la víctima.

Trascendió que esta persona había sido herida con arma blanca; sin embargo, con una revisión detallada de los hechos, esta versión fue descartada. Testigos oculares comentaron que, en efecto, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando se escucharon gritos de una mujer.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, mientras que tampoco han dado a conocer el estado actual de salud de la afectada, la cual habría recibido un sedante para controlar su temperamento por parte de los cuerpos de emergencia.

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JGH