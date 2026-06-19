Ángeles Verdes atienden 150 viajeros en carreteras de Campeche

A una semana del inicio oficial del periodo vacacional de verano en Campeche, la corporación Ángeles Verdes confirma que en las últimas dos semanas han realizado 150 atenciones a viajeros en las carreteras del estado, ante el incremento en la movilidad turística.

De acuerdo con Fernando Jacinto Serrano, titular de la corporación en la Entidad, el operativo vacacional de verano inició el 9 de junio a nivel nacional. Desde esa fecha y hasta el 18 de junio, los elementos de Ángeles Verdes han brindado atención a 150 turistas que viajaban en 80 vehículos, además de recorrer 5 mil 241 kilómetros en las carreteras bajo su cobertura.

Las asistencias se han concentrado en fallas mecánicas, principalmente calentamiento de motor, estallido de neumáticos y problemas eléctricos. También atendieron fallos en bombas de gasolina y bobinas, que pueden dejar a los vehículos varados. Paralelamente, los Ángeles Verdes ofrecen información turística para fortalecer la experiencia de viaje.

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La corporación emitió recomendaciones a las familias que planean salir por carretera:

Revisión preventiva del vehículo con apoyo de un mecánico de confianza .

con apoyo de un . Contar con llanta de refacción en buen estado y sistemas de seguridad adecuados.

y sistemas de seguridad adecuados. Planificar horarios de viaje, privilegiando los traslados diurnos por mayor visibilidad y seguridad.

Respecto a las cifras acumuladas en 2026, los Ángeles Verdes han brindado 2 mil 571 asistencias a turistas en 761 vehículos, recorriendo 94 mil 956 kilómetros en distintas rutas.