Hombre herido con arma blanca en colonia de Campeche

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado con arma blanca en la invasión Héroe de Nacozari, generando la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería habilitado dentro de dicho asentamiento irregular, donde la víctima recibió al menos dos heridas por arma blanca, una a la altura de las costillas y otra en el brazo izquierdo.

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Ante el incidente, un grupo de invasores intentó socorrerlo dando parte al número de emergencias. En pocos minutos la zona fue cercada por la policía y paramédicos del Sector Salud, quienes le brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarlo en el lugar.

Elementos de la Policía, personal del área de Inteligencia y agentes ministeriales de la Fiscalía acudieron para las diligencias correspondientes, donde el caso fue turnado ante las instancias ministeriales por el delito de lesiones calificadas.