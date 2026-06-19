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Campeche / Sucesos

Hombre herido con arma blanca en colonia de Campeche

Un hombre fue atacado con arma blanca en la invasión Héroe de Nacozari, resultando con dos heridas en costillas y brazo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de jun de 2026

1 min

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Ataque con cuchillo moviliza a policías y paramédicos
Ataque con cuchillo moviliza a policías y paramédicos

Un hombre resultó lesionado tras ser atacado con arma blanca en la invasión Héroe de Nacozari, generando la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería habilitado dentro de dicho asentamiento irregular, donde la víctima recibió al menos dos heridas por arma blanca, una a la altura de las costillas y otra en el brazo izquierdo.

Familia pensó inicialmente que el perro se había acercado a un cactus.

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Ante el incidente, un grupo de invasores intentó socorrerlo dando parte al número de emergencias. En pocos minutos la zona fue cercada por la policía y paramédicos del Sector Salud, quienes le brindaron atención prehospitalaria y lograron estabilizarlo en el lugar.

Elementos de la Policía, personal del área de Inteligencia y agentes ministeriales de la Fiscalía acudieron para las diligencias correspondientes, donde el caso fue turnado ante las instancias ministeriales por el delito de lesiones calificadas.

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