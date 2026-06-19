Día del Padre da esperanza a comerciantes de Champotón tras meses de bajas ventas

De miras a la celebración del Día del Padre, algunos comerciantes esperan buenas expectativas; para ello, cuentan con una amplia variedad de artículos para obsequiar.

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Tras un recorrido por algunos comercios se constató que ya hay una variedad de artículos como playeras, perfumes, calzado, gorras, carteras y hasta termos personalizados.

Alejandro López, comerciante, platicó con Por Esto! y reconoció que, pese a la complicada situación financiera que se vive, espera que sus ventas sean medianamente positivas.

“Tenemos toda una variedad de perfumes originales, uno que otro clon, así como carteras para caballeros, gorras y termos personalizados”, destacó.

Comentó que en ediciones anteriores sus ventas para estas fechas han sido relativamente buenas, esperando que esta no sea la excepción: “Esperemos que este año nos vaya mejor”, concluyó.

Cabe mencionar que la celebración del Día del Padre tendrá verificativo este domingo 21 de junio, donde igual las florerías esperan un ligero repunte de ventas debido a que los deudos acostumbran a comprar flores de panteón para los padres fallecidos.

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JGH