Acusa Sedumop a Alcaldía de Campeche por sus obras “chafas”

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) arremetió contra la alcaldía de Campeche, encabezada por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, al acusarla de realizar reparaciones con materiales de mala calidad en vialidades y obras que fueron ejecutadas y posteriormente entregadas por el Estado al Ayuntamiento, lo que ya está provocando daños estructurales y afectaciones a la movilidad de los ciudadanos.

Como ejemplo, el titular de la Sedumop, Rehn Bernhard, señaló las obras de la avenida López Portillo, donde ya se presentan asentamientos en distintos puntos y filtraciones hacia el relleno de las zanjas intervenidas, asentando que los trabajos de reparación efectuados por el municipio no cumplen con los estándares de calidad, lo que ha derivado en deterioros visibles en una de las principales arterias de la capital campechana.

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El funcionario reconoció que si bien es normal que después de la entrega de una obra puedan registrarse incidentes como rupturas en tomas domiciliarias o tuberías que obliguen a abrir nuevamente el pavimento para efectuar reparaciones, lo que está pasando es por la pésima calidad con la que se trabaja.

Indicó que actualmente existen puntos de la avenida López Portillo donde los trabajos presentan irregularidades, entre ellos tramos ubicados a la altura de la planta de Pepsi y del Hospital General de Especialidades, donde los denominados “tapones” colocados después de las reparaciones sobresalen del nivel de la vialidad y generan molestias para los conductores.

Advirtió que las filtraciones detectadas podrían seguir deteriorando el material de relleno colocado en las zanjas, lo que obligará a efectuar nuevas intervenciones y afectará el tránsito.

Ante esta situación, reveló que la dependencia ha enviado oficios al Ayuntamiento para exhortarlo a mejorar la calidad de los trabajos, pero descartó emprender acciones legales, al aclarar que las avenidas, calles y demás obras ejecutadas por el Estado fueron entregadas formalmente mediante actas.