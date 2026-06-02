Piden ayuda para adultos mayores en Campeche: Perdieron todo por inundaciones en Alfredo V. Bonfil

Una pareja de adultos mayores que reside en el poblado Alfredo V. Bonfil se encuentra en una situación vulnerable tras perder la mayoría de sus pertenencias debido a las severas inundaciones causadas por las lluvias torrenciales de los últimos días.

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De acuerdo con la organización Amigos de Por Amor A La Vida A.C., el señor padece demencia senil y su esposa es su única cuidadora. La pareja, originaria de Chiapas y sin familiares cercanos ni hijos, llegó hace muchos años a Campeche y perdió contacto con sus parientes.

Las intensas precipitaciones registradas al inicio de la temporada de huracanes 2026 provocaron el desbordamiento de canales y severas inundaciones en diversas calles de Bonfil, afectando decenas de viviendas. Ante la emergencia, autoridades de Protección Civil evacuaron a familias y habilitaron albergues temporales. Además, la Secretaría de Educación del Estado (SEDUC) suspendió clases en el nivel básico en todo Campeche, incluyendo de manera particular en la zona de Bonfil, como medida preventiva.

La organización detalló que la pareja perdió prácticamente todos sus enseres domésticos: refrigerador, estufa, cama, colchón, mesa, sillas, ropa y otros artículos de primera necesidad.

Vecinos y asociaciones lanzan llamado solidario para apoyarlos. / Especial

Aunque se logró conseguir una casita prestada para resguardarlos, actualmente no cuentan con lo básico para dormir ni para cocinar. La señora también cuida a varios perros y gatos callejeros que adoptó, por lo que también se requiere alimento para mascotas.

“Todo es bienvenido en estos momentos tan difíciles para ellos”, señaló la organización. “Hoy les llevamos algunas cositas, pero les falta TODO”.

¿Cómo ayudar?

Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al teléfono 981 160 3164.

Se solicitan principalmente:

Colchones o camas

Ropa de cama

Electrodomésticos básicos (estufa, refrigerador)

Muebles (mesa, sillas)

Ropa y calzado

Alimentos no perecederos

Alimento para perros y gatos

Esta situación refleja la vulnerabilidad que enfrentan muchos adultos mayores en zonas afectadas por las inundaciones recientes en el municipio de Campeche, donde las fuertes lluvias continúan representando un riesgo.

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Las autoridades han llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de más precipitaciones en los próximos días.

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JGH