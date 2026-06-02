137 familias afectadas por lluvias en Campeche, Escárcega y Hopelchén

Al menos 137 familias de los municipios de Campeche, Escárcega y Hopelchén resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas durante la última semana en el estado, principalmente por inundaciones en viviendas, ingreso de agua a predios, daños en pertenencias y problemas de movilidad ocasionados por los escurrimientos acumulados.

Del total, 100 familias se ubican en la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, 20 en la comunidad de San Antonio Bobolá y 10 en la colonia El Huanal, en el municipio de Campeche; además de seis en Escárcega y una en Crucero San Luis, perteneciente a Hopelchén.

La situación más crítica se registró en Alfredo V. Bonfil, donde 100 viviendas quedaron rodeadas por el agua debido a los escurrimientos provenientes de los cerros cercanos y a la acumulación de precipitaciones de días anteriores. De estas, al menos 40 sufrieron afectaciones en su interior por el ingreso del agua. También se reportaron cuatro vehículos inundados dentro de un taller mecánico de la localidad.

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Aunque se habilitó un refugio temporal en la Comisaría de la Junta Municipal, solamente dos mujeres aceptaron ser trasladadas al albergue, mientras que la mayoría de los habitantes optó por permanecer en sus hogares a la espera de que descendiera el nivel del agua.

El titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), Anuar Dager Granja, informó que las afectaciones se agravaron debido a la saturación del suelo tras varios días consecutivos de lluvias.

En Alfredo V. Bonfil, la acumulación de agua provocó que el dren principal de la comunidad rebasara su capacidad y se desbordara hacia zonas habitacionales ubicadas cerca de la carretera y del cementerio.

Brigadas de Protección Civil, Bomberos y Policía Estatal apoyaron en el traslado de menores de edad y personas en condición vulnerable hacia viviendas de familiares, además de supervisar las condiciones de seguridad en la comunidad. En tanto, el sector educativo mantiene suspendidas las clases debido a las afectaciones.

Crucero San Luis e Ich-Ek reportan calles y viviendas bajo el agua

La Secretaría de Gobierno (Segob) informó que fue enviada maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) para realizar trabajos de limpieza en el dren natural de la comunidad. Según explicó su titular, Liz Hernández Romero, la Alcaldía de Campeche no efectuó estas labores antes del inicio de la temporada de lluvias, pese a las solicitudes de la Comisaría, por lo que el cauce se encontraba obstruido por maleza y basura.

La funcionaria señaló que la limpieza permitirá que el agua continúe su flujo hacia el Valle de Edzná y sostuvo que la falta de mantenimiento oportuno contribuyó a la severa inundación registrada en la localidad.

Protección Civil informó que las lluvias también ocasionaron la caída de 52 árboles, 14 postes, 13 espectaculares y 13 reportes de cables derribados. Además, se atendieron cinco vehículos varados, se brindó apoyo para el traslado de tres familias, se realizaron labores de limpieza en 24 alcantarillas y se registraron dos incidentes de cortocircuito.

Cheneros hundidos

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del domingo provocaron inundaciones en calles y viviendas de la comunidad de Crucero San Luis, mientras que en Ich-Ek intensas corrientes de agua atravesaron la población y desembocaron en los campos mecanizados ubicados a las afueras de la localidad.

Sedumop limpia dren obstruido tras severas lluvias en Campeche

De acuerdo con información proporcionada por Carlos Enrique Huchín Chí, habitante y exagente municipal de Crucero San Luis, las precipitaciones, sumadas a los escurrimientos provenientes de los cerros cercanos, ocasionaron que varias calles se inundaran, algo que no había ocurrido anteriormente en la comunidad.

Ante la rápida acumulación del agua, vecinos y propietarios de los inmuebles afectados realizaron labores de limpieza en canales de desagüe obstruidos por troncos, maleza y basura. Asimismo, rompieron algunos tramos de calles para facilitar el flujo del agua hacia las zonas más bajas y evitar mayores afectaciones.

Indicó que una familia fue trasladada al refugio temporal habilitado en la escuela primaria “Ricardo Flores Magón”, mientras que el resto de los habitantes decidió permanecer en sus hogares para resguardar sus pertenencias.

Además de las viviendas, varias calles del poblado quedaron bajo el agua, incluyendo algunas ubicadas en la zona centro. También se reportaron inundaciones en la plazuela, parte del parque principal, los alrededores de la Agencia Municipal y sectores cercanos a la torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la comunidad de Ich-Ek, las fuertes corrientes de agua atravesaron diversos sectores del poblado. Aunque en algunas viviendas el agua ingresó momentáneamente, el nivel descendió

con rapidez. Sin embargo, zonas bajas como el antiguo campo de fútbol, ubicado en la entrada de la comunidad, permanecieron inundadas durante varias horas.