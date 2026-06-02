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Campeche / Sucesos

Caen presuntos ladrones de motos en la avenida Pedro Sáinz de Baranda en Campeche

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la avenida Pedro Sáinz de Baranda tras ser sorprendidos cuando presuntamente intentaban robar una motocicleta estacionada.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jun de 2026

1 min

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Propietario descubre el intento de robo y alerta a las autoridades.
Propietario descubre el intento de robo y alerta a las autoridades. / Dismar Herrera

Un hombre identificado como Valentín N y una mujer fueron asegurados por elementos policiacos sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, tras ser señalados como presuntos responsables de múltiples robos en la ciudad.

Tres sujetos propinaron una fuerte golpiza a un hombre en la colonia Minas.

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El hecho ocurrió cuando ambos fueron sorprendidos cuando intentaban apoderarse de una motocicleta que se encontraba estacionada, el propietario de la unidad los descubrió y solicitó el apoyo de las autoridades.

Los detenidos son relacionados con diversos robos de baterías, cascos y motocicletas.

Tras ser asegurados, fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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JGH

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