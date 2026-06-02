Caen presuntos ladrones de motos en la avenida Pedro Sáinz de Baranda en Campeche

Un hombre identificado como Valentín N y una mujer fueron asegurados por elementos policiacos sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, tras ser señalados como presuntos responsables de múltiples robos en la ciudad.

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El hecho ocurrió cuando ambos fueron sorprendidos cuando intentaban apoderarse de una motocicleta que se encontraba estacionada, el propietario de la unidad los descubrió y solicitó el apoyo de las autoridades.

Los detenidos son relacionados con diversos robos de baterías, cascos y motocicletas.

Tras ser asegurados, fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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JGH