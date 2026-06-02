Héroes sin capa: Policías rescatan a perrito que estuvo a punto de caer al mar en el Malecón de Campeche

Lo que comenzó como un recorrido rutinario de vigilancia terminó convirtiéndose en un rescate que llamó la atención de quienes transitaban por el malecón de la ciudad. Un perrito en evidente estado de agotamiento y desorientación fue rescatado por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, cuando se encontraba en una zona de riesgo junto al mar.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra Méndez, a la altura del barrio de San Román, donde ciudadanos solicitaron apoyo a los policías al observar que el canino caminaba muy cerca del borde del malecón, aparentemente sin poder regresar por sus propios medios.

De acuerdo con testigos, el animal se mostraba nervioso y cansado, mientras avanzaba por una estrecha franja junto al muro de contención. La situación generó preocupación entre peatones y automovilistas, quienes temían que pudiera caer al agua.

Ciudadanos alertaron a policías al verlo desorientado junto al muro de contención / Especial

Elementos de la unidad 832 del sector Santa Ana acudieron al sitio y comenzaron las maniobras para acercarse al perro sin provocarle más estrés. En imágenes difundidas posteriormente, se observa a los agentes siguiendo al animal por la ciclovía y, posteriormente, descendiendo hasta una zona cercana al mar para intentar sujetarlo de manera segura.

Tras varios minutos de labor, los uniformados lograron ponerlo a salvo y trasladarlo nuevamente a una zona segura del malecón. Una vez rescatado, el can recibió agua para hidratarse, pues presentaba signos de agotamiento debido al tiempo que permaneció expuesto al calor y la humedad.

El hecho fue bien recibido por ciudadanos que presenciaron la intervención, quienes destacaron la rápida respuesta de los agentes para evitar que el animal resultara lesionado o terminara cayendo al mar.

El animal presentaba signos de agotamiento y recibió hidratación tras el rescate. / Especial

Aunque no se informó si el perro cuenta con propietario o si será canalizado a alguna instancia de protección animal, el rescate evitó un desenlace que pudo haber terminado en tragedia para el canino.

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JGH