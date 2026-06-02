Beca Rita Cetina en Campeche: fechas, requisitos y horarios para recibir la tarjeta del Bienestar

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina continúa en Campeche como parte del proceso de incorporación de estudiantes beneficiarios al programa federal destinado a apoyar la educación básica.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la distribución de las tarjetas del Banco del Bienestar se realiza de manera escalonada entre mayo y julio de 2026, por lo que las madres, padres y tutores deberán estar atentos a las convocatorias emitidas por cada escuela o sede correspondiente.

La tarjeta es indispensable para recibir los depósitos del programa, ya que es el único medio autorizado para la entrega de los recursos económicos.

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¿Cuándo entregan las tarjetas en Campeche?

Las autoridades federales informaron que el proceso de entrega inició el 18 de mayo y concluirá el 31 de julio de 2026. Sin embargo, las fechas específicas varían de acuerdo con cada plantel educativo y la organización de las sedes de atención.

Por ello, los beneficiarios deben consultar los avisos colocados en sus escuelas o los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para conocer el día exacto en que les corresponde acudir.

Horarios de atención

Los horarios son determinados por cada escuela o sede de entrega. Generalmente, las convocatorias especifican la hora exacta en la que deberán presentarse los padres o tutores para evitar aglomeraciones y agilizar el proceso.

Requisitos para recoger la tarjeta

La madre, padre o tutor registrado deberá presentar:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Acta de nacimiento (copia).

CURP (copia).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (copia).

Asimismo, del estudiante se requiere:

Acta de nacimiento (copia).

CURP (copia).

¿Quiénes pueden recibir el apoyo?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica. Para secundaria se mantiene un apoyo de 1,900 pesos bimestrales por familia, además de 700 pesos adicionales por cada alumno extra en ese nivel educativo.

En el caso de primaria, durante 2026 se contempla un apoyo económico para útiles y uniformes escolares, el cual será depositado mediante la tarjeta del Banco del Bienestar una vez concluido el proceso de entrega.

Las autoridades recomiendan acudir únicamente en la fecha asignada y llevar la documentación completa para evitar contratiempos durante la entrega del plástico.