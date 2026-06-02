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Campeche registra 8,593 delitos contra infancias en cinco años

Entre 2021 y abril de 2026, Campeche acumuló 8,593 carpetas de investigación por delitos contra infancias, destacando la violencia familiar y la violación equiparada.

Por Redacción Por Esto!

2 de jun de 2026

1 min

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Campeche, segundo lugar peninsular en violencia hacia infancias
Campeche, segundo lugar peninsular en violencia hacia infancias / Especial

De 2021 hasta abril de 2026, Campeche ha sumado 8 mil 593 carpetas de investigación por delitos relacionados con infancias, así como mil 399 expedientes por lesiones vinculadas a violencia intrafamiliar.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad ocupa el segundo lugar en la Península en incidencia delictiva contra las infancias o que las expongan a un entorno inseguro.

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Los delitos más destacados son:

  • Violencia familiar, con 6 mil 244 carpetas en cinco años.
  • Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, con mil 43 registros.
  • Delitos sexuales, con mil 135 carpetas por violación equiparada, principalmente contra niños y adolescentes.

Respecto a las lesiones por violencia intrafamiliar, la Secretaría de Salud (SSa) Federal reporta más de mil 300 casos desde 2021, equivalentes al 22.41% del total de carpetas.

Otros delitos:

  • 132 por corrupción de menores.
  • 22 contra la familia.
  • 17 por retención o sustracción de menores en 2026.

En la Península de Yucatán, Campeche ocupa el segundo lugar con 9 mil 992 casos, detrás de Quintana Roo (48 mil 590) y por encima de Yucatán (4 mil 659).

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