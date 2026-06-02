Campeche registra 8,593 delitos contra infancias en cinco años

De 2021 hasta abril de 2026, Campeche ha sumado 8 mil 593 carpetas de investigación por delitos relacionados con infancias, así como mil 399 expedientes por lesiones vinculadas a violencia intrafamiliar.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad ocupa el segundo lugar en la Península en incidencia delictiva contra las infancias o que las expongan a un entorno inseguro.
Noticia Destacada
Accidente entre motos en Champotón deja herida
Los delitos más destacados son:
- Violencia familiar, con 6 mil 244 carpetas en cinco años.
- Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, con mil 43 registros.
- Delitos sexuales, con mil 135 carpetas por violación equiparada, principalmente contra niños y adolescentes.
Respecto a las lesiones por violencia intrafamiliar, la Secretaría de Salud (SSa) Federal reporta más de mil 300 casos desde 2021, equivalentes al 22.41% del total de carpetas.
Otros delitos:
- 132 por corrupción de menores.
- 22 contra la familia.
- 17 por retención o sustracción de menores en 2026.
En la Península de Yucatán, Campeche ocupa el segundo lugar con 9 mil 992 casos, detrás de Quintana Roo (48 mil 590) y por encima de Yucatán (4 mil 659).