Accidente entre motos en Champotón deja herida

Un encontronazo entre motocicletas se registró en la colonia Flamboyanes, en Champotón, dejando a una persona lesionada.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, en el cruce de la calle 11 con 6.

Según testigos, el conductor de una motocicleta Italika AT-125, placas 64GVB1 del Estado de Campeche, no respetó su alto al llegar a la esquina de la calle 11, cortando la circulación a una motoneta Kiwo Hero 125, color gris con naranja.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes abanderaron la zona y se entrevistaron con las partes involucradas.

Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja, delegación Champotón, asistieron a una mujer lesionada, trasladándola al hospital local para su valoración. Ambas motocicletas quedaron a disposición de las autoridades.