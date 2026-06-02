¿En Campeche todo se hace al revés? El clima vuelve a alimentar el famoso dicho popular

El clima de Campeche volvió a convertirse en tema de conversación este martes 2 de junio. Y es que, mientras los pronósticos advertían lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento para gran parte del estado, muchos campechanos despertaron con un panorama completamente distinto: cielo despejado, sol radiante y ni una gota de lluvia.

La situación generó bromas y comentarios en redes sociales, donde algunos recordaron una de las frases más conocidas de la región: "en Campeche todo se hace al revés".

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La curiosa coincidencia cobró fuerza porque apenas un día antes, el lunes 1 de junio, cuando no hubo suspensión general de clases y la actividad cotidiana transcurrió con normalidad, diversas zonas del estado registraron lluvias, nublados y condiciones más acordes con un temporal. Ahora, cuando los modelos meteorológicos anticipaban una jornada complicada, la mañana comenzó con un ambiente completamente diferente.

Para muchos fue suficiente para lanzar la inevitable pregunta: ¿será que en Campeche sí hacemos las cosas al revés?

Persistirá el clima inestable en Campeche hasta el fin de semana.

Un dicho popular que forma parte del folclor campechano

Antes de que alguien culpe a los campechanos por el comportamiento de las nubes, es importante aclarar que la famosa frase de que "en Campeche todo se hace al revés" es únicamente una expresión coloquial utilizada desde hace décadas como parte del humor regional.

El dicho suele emplearse para referirse a situaciones curiosas, inesperadas o contradictorias que ocurren en la vida cotidiana, pero no tiene ninguna relación real con fenómenos meteorológicos, decisiones oficiales o eventos naturales.

Los cambios en el clima obedecen a factores atmosféricos complejos que pueden modificarse en cuestión de horas, por lo que un pronóstico representa escenarios probables y no una garantía absoluta de que la lluvia comenzará desde las primeras horas del día.

“En Campeche todo al revés”: pronóstico de lluvias, pero amaneció soleado

El pronóstico sigue manteniendo condiciones para lluvias

Aunque la mañana inició soleada, los organismos meteorológicos mantienen el pronóstico de lluvias para Campeche durante este martes debido a la interacción de sistemas atmosféricos sobre el sureste del país y la Península de Yucatán. Se prevén lluvias fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento en distintas zonas de la entidad.

Los reportes meteorológicos señalan que las precipitaciones podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, como suele ocurrir en esta época del año. Además, el temporal de lluvias continuará afectando al sureste mexicano durante los próximos días.

Recomendaciones ante las lluvias

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Evitar tirar basura en calles y alcantarillas.

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia.

No cruzar calles inundadas ni corrientes de agua.

Permanecer atentos ante posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Identificar zonas seguras en caso de inundaciones repentinas.

Por ahora, el sol parece haber ganado la primera parte del día. Sin embargo, en plena temporada de lluvias y huracanes, los campechanos saben que el clima puede cambiar más rápido que un pronóstico... y quizá por eso el viejo dicho sigue tan vigente entre bromas, memes y conversaciones de esquina.