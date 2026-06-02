Diabetes aumenta 45% en Campeche; preocupa incidencia en jóvenes

El Colegio de Médicos de Campeche A.C. alertó sobre el incremento de los casos de diabetes en la Entidad y en el país, al advertir que esta enfermedad ya no afecta exclusivamente a los adultos mayores, pues cada vez se detectan más diagnósticos en personas de 30 años e incluso en menores de edad.

El presidente de la agrupación, Luis Alberto Cuevas Fernández, calificó como grave la situación al recordar que la diabetes se mantiene como la segunda causa de muerte en México y representa uno de los principales problemas de salud pública por las complicaciones cuando no es detectada y controlada oportunamente.

La preocupación aumenta debido a que se presenta en grupos de edad más jóvenes. Aunque tradicionalmente se asociaba con personas mayores de 50 años, actualmente ya se observan casos desde los 30 años e incluso existe el riesgo de un aumento en la diabetes infantil.

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Las cifras más recientes de la Secretaría de Salud federal respaldan esta preocupación. La Península de Yucatán presenta un aumento importante en diagnósticos, siendo Campeche la entidad con el mayor crecimiento porcentual.

Durante el presente año se han confirmado 2,643 nuevos casos de diabetes en Campeche, cifra que representa un aumento del 45.22% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,807 diagnósticos.

Cuevas Fernández explicó que entre los factores de riesgo se encuentran la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el síndrome metabólico, el uso de ciertos medicamentos y la edad, elementos que favorecen la aparición de la enfermedad.

Uno de los principales problemas es que la diabetes suele desarrollarse de manera silenciosa, sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

Entre los signos más comunes en fases avanzadas destacan la poliuria (orinar con frecuencia), la polidipsia (sed excesiva), la polifagia (incremento del apetito), la fatiga y la astenia (sensación de debilidad).

El Colegio de Médicos exhortó a la población a adoptar hábitos saludables, como realizar actividad física regular, mantener una alimentación balanceada, disminuir el estrés y acudir a revisiones médicas periódicas.