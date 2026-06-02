Por presuntos desvíos cambian de titular en la Secretaría de Salud

Con tres muertos y 63 contagios por influenza, 10 casos confirmados de miasis humana por gusano barrenador, uno de ellos que perdió la vida, así como 24 registros positivos de sarampión, Josefa Castillo Avendaño fue cesada tras dos años, ocho meses y 12 días al frente de la Secretaría de Salud (SSa) y del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, varios padecimientos presentan una tendencia al alza respecto al año pasado. La miasis humana por gusano barrenador también registra un incremento, al pasar de cuatro infecciones el año pasado a seis durante el actual.

En cuanto al sarampión, durante todo 2025 se contabilizaron 15 casos, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 ya suman nueve contagios. El dengue también muestra una tendencia ascendente, pues de los 12 casos reportados durante el año pasado, hasta finales de mayo de este ya se habían confirmado 11.

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Sin precisar si su salida obedeció a una renuncia o a una decisión administrativa, Castillo Avendaño acudió a Palacio de Gobierno para formalizar el proceso de entrega-recepción de la dependencia. A su salida, se limitó a señalar que durante su gestión se alcanzaron los objetivos y metas planteados.

“Ya no soy secretaria”, expresó brevemente a Por Esto!, al tiempo que su argumento tras la salida fue que “lo importante fue cumplir con las metas establecidas”, aunque las cifras evidencian lo contrario.

Horas más tarde, el Gobierno del Estado oficializó el nombramiento de Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, quien hasta entonces se desempeñaba como director general de la Administración de la Beneficencia Pública (ABP), como nuevo titular de la Secretaría de Salud.

En sus primeras declaraciones, Alvarado Rivadeneyra afirmó que dará continuidad a la estrategia implementada por la actual administración estatal y a la política de transformación de los servicios de salud.

El nuevo secretario destacó que mantendrá la coordinación con instituciones como el IMSS-Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al considerar que el fortalecimiento del sistema sanitario requiere trabajo conjunto entre todas las instancias.

Sobre los retos inmediatos, reconoció el aumento de enfermedades como la influenza, el dengue y el sarampión, aunque aseguró que el personal de salud pública y epidemiología mantiene un monitoreo permanente de estos padecimientos en la Entidad.

“Vamos a seguir trabajando para asegurar y salvaguardar la salud de todos los campechanos. El dengue y las demás enfermedades seguirán siendo una prioridad. Claro que se redoblarán los esfuerzos”, sostuvo