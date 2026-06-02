¿No tienes agua? SMAPAC apaga pozos y se suspende el servicio en Lerma por esta razón

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, SMAPAC, informó a la ciudadanía que desde las 12:00 horas de este martes 2 de junio de 2026, se registrarán interrupciones o baja presión en el servicio de agua potable, principalmente en el poblado de Lerma.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo, los trabajos de limpieza y poda de vegetación que realiza la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en la carretera Santa Rosa–Chulbac son la causa de la afectación.

Detalles de la afectación:

Pozos afectados: Pozo Campeche 5 y los pozos de la comunidad de Chulbac.

Duración: Se prevé que los trabajos concluyan durante el transcurso de este mismo día, sin embargo, el restablecimiento total del servicio dependerá de los avances de la CFE .

. Zona principal afectada: Poblado de Lerma.

El SMAPAC indicó que personal operativo se encuentra en la zona supervisando y coordinando las maniobras necesarias para minimizar el impacto en la población.

“Personal del SMAPAC se encuentra en el área supervisando y coordinando las maniobras necesarias para que el impacto en el servicio sea el menor posible”, señaló el organismo.

El SMAPAC pidió comprensión a los habitantes de Lerma y zonas aledañas, y aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización respecto al restablecimiento del servicio.

Se recomienda a los afectados almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de interrupción.

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JGH