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Guardia Nacional refuerza vigilancia turística en Calakmul

El Batallón Turístico de la Guardia Nacional en Calakmul refuerza la vigilancia de turistas en coordinación con el INAH.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

2 de jun de 2026

1 min

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Canófilos para detección de armas, explosivos y narcóticos
Canófilos para detección de armas, explosivos y narcóticos

El Batallón Turístico de la Guardia Nacional destacamentado en Calakmul contribuye a la vigilancia e inspección de turistas que ingresan a la zona arqueológica.

El coordinador de la 30ª Unidad de la Guardia Nacional, Teniente Coronel Javier Ávalos Martínez, explicó que hay elementos asignados y que se coordinan con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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En el marco del séptimo aniversario de la corporación policial, que se cumplirá el 30 de junio, se realizó una presentación del equipo que conforma la Coordinación en Campeche.

Entre los equipos disponibles están:

  • Vehículos tácticos y cuatrimotos
  • Ambulancias
  • Uniformes para concentraciones masivas o repeler ataques
  • Unidades de sanidad y transmisiones
  • Canófilos para detección de armas, explosivos y narcóticos

Asimismo, convocaron al reclutamiento de jóvenes campechanos, con 125 plazas disponibles.

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