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Campeche / Sucesos

Accidente en carretera Carmen–Isla Aguada deja joven herido

Un motociclista resultó herido tras impactar contra una camioneta que intentó ingresar al Colegio Morelos en la carretera Carmen–Isla Aguada.

Por Israel Lozano

2 de jun de 2026

1 min

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Docente intentó ingresar al estacionamiento y provocó choque con motociclista
Docente intentó ingresar al estacionamiento y provocó choque con motociclista

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes tras un choque frente al Colegio Morelos, ubicado sobre la carretera Ciudad del Carmen–Isla Aguada, lo que provocó la movilización de la Policía Estatal y paramédicos de Protección Civil.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 9+500, cuando el conductor de una motocicleta tipo Cross, color negro con azul y rojo, placas 56GUR6 del estado de Campeche, se dirigía hacia su domicilio.

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De acuerdo con la versión recabada, una camioneta Changan gris, placas DJF-210-C, conducida presuntamente por una docente del plantel, intentó ingresar al estacionamiento del colegio sin las debidas precauciones, cortando la circulación al motociclista.

El joven impactó contra el costado izquierdo de la camioneta y salió proyectado hacia la guarnición, quedando con lesiones y heridas sangrantes en los brazos.

Paramédicos de Protección Civil le brindaron atención prehospitalaria, determinando que presentaba golpes contusos pero no requería traslado inmediato.

La Policía Estatal aseguró la zona y se esperaba la llegada de la Guardia Nacional División Carreteras para realizar el peritaje correspondiente. Ninguna de las partes aceptaba responsabilidad, por lo que serán las autoridades competentes quienes definan el deslinde de responsabilidades.

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