Concluye la Zafra 2025-2026 en La Joya; estiman más de un millón de toneladas

Luego de casi cuatro meses de molienda, concluyó la Zafra 2025 2026 en el Ingenio Azucarero La Joya en el municipio de Champotón, donde de manera preliminar se estima que la producción habría superado el millón de toneladas.

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La celebración se desarrolló en un ambiente de fiesta en el área de báscula de la factoría, con la presencia de productores, directivos, cortadores, así como de los pobladores de La Joya.

Hasta el momento no hay cifras oficiales respecto a las toneladas procesadas, tampoco se conoce con precisión el precio de referencia del producto para esta temporada.

Exportaron 4 mil 400 toneladas de azúcar a Estados Unidos. / Especial

De manera extraoficial se logró saber que este año se lograron exportar 4 mil 400 toneladas de azúcar a los Estados Unidos, producto que fue enviado a bordo del buque Sider Colombia.

La Zafra 2025 2026 arrancó el pasado 20 de diciembre donde la proyección oficial fue superar las 960 mil toneladas procesadas de la temporada 2024 2025.

E incluso la temporada dio inicio en medio de incertidumbre entre los productores privados, así como de las dos organizaciones cañeras, bien es el caso de la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación Nacional de Productores Rurales, CNPR.

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JGH