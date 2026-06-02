Intenta huir de la policía y termina detenido con sustancias ilícitas en Champotón

Un sujeto identificado como C A V P, de aproximadamente 22 años, fue detenido por la Policía Municipal de Champotón por la presunta posesión de sustancias ilegales en la colonia Plan Chac.

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De acuerdo con los datos recabados, la detención se registró durante una revisión de rutina por la calle 15 B en la colonia antes referida. Trascendió que esta persona intentó huir al percatarse de la presencia de los uniformados.

Al notar esta actitud sospechosa, le dieron alcance y, al abordarlo, procedieron a una revisión de rutina, encontrando entre sus pertenencias varios paquetes de sustancias similares a droga.

Fue entonces que el ciudadano C A V P, de aproximadamente 22 años y al parecer de oficio campesino, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón. A través del Ministerio Público, se le abrió una carpeta de investigación para definir su situación legal o bien para el deslinde de responsabilidades.

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JGH