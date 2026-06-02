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Campeche / Sucesos

Intenta huir de la policía y termina detenido con sustancias ilícitas en Champotón

Un joven de 22 años fue detenido en la colonia Plan Chac de Champotón tras una revisión policial en la que le hallaron paquetes con presuntas drogas.

Por Jorge May

2 de jun de 2026

1 min

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Detienen a joven de 22 años por presunta posesión de drogas en Champotón.
Detienen a joven de 22 años por presunta posesión de drogas en Champotón. / Joaquín Guevara

Un sujeto identificado como C A V P, de aproximadamente 22 años, fue detenido por la Policía Municipal de Champotón por la presunta posesión de sustancias ilegales en la colonia Plan Chac.

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De acuerdo con los datos recabados, la detención se registró durante una revisión de rutina por la calle 15 B en la colonia antes referida. Trascendió que esta persona intentó huir al percatarse de la presencia de los uniformados.

Al notar esta actitud sospechosa, le dieron alcance y, al abordarlo, procedieron a una revisión de rutina, encontrando entre sus pertenencias varios paquetes de sustancias similares a droga.

Fue entonces que el ciudadano C A V P, de aproximadamente 22 años y al parecer de oficio campesino, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón. A través del Ministerio Público, se le abrió una carpeta de investigación para definir su situación legal o bien para el deslinde de responsabilidades.

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