Campeche brilla en la Olimpiada Nacional: gana 33 medallas y se coloca entre los mejores del país

Un total de seis medallas de oro, una de plata y una de bronce fue el excelente resultado que registró la selección campechana tras su participación final en las Olimpiadas Nacionales de Levantamiento de Pesas que se realizaron en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, Nayarit, donde de manera general Campeche recolectó 33 medallas entre la femenil y la varonil, siendo 11 de oro, 11 de plata y 11 de bronce.

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Con una destacada participación de todas y todos los atletas campechanos, la selección enviada se llevó ocho preseas más en su última participación de la rama varonil, momento en el que el joven Ángel Castellanos se llevó tres preseas de oro en la categoría Sub-20 varonil de los 88 kilogramos, dividiendo los 145 kilos en arranque y los 185 en envión, para un total de 330 kilogramos, dejando así en el segundo lugar al representante de San Luis con más de 20 kilos de diferencia y a Guanajuato, muy atrás, en el tercer lugar.

Por su parte, las otras tres preseas doradas fueron para el joven Luis Alpuche, quien hizo 137 kilogramos en arranque y 170 en envión, sumando un total general de 307 kilogramos, superando en una cerrada prueba a su rival de Nuevo León en el primer arranque, quien en el envión no pudo marcar su objetivo y terminó yéndose en blanco, dejando a su vez el bronce para el participante de Veracruz.

Pesistas campechanos destacan en Nayarit. / Especial

Finalmente, el resto de las medallas se dividieron entre los jóvenes Erving Sánchez, quien se colgó una de plata en la categoría Sub-17 de los 79 kilogramos, y Adrián Tamayo, quien se quedó con la de bronce durante su participación en la Sub-15 varonil, concluyendo de esa manera el día con el total de ocho medallas para Campeche.

Previamente, con el resto de los triunfos de los jóvenes en el área varonil, sumado a las victorias que se llevaron las talentosas atletas en el levantamiento femenil, el Estado suma un total de 33 medallas divididas en 11 de cada nivel para esta disciplina, quedando así en el lugar número seis a escala nacional respecto a las Olimpiadas Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, edición 2026.

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JGH