Arranca mal la temporada de cazón en Champotón; pescadores reportan baja captura

Con el arranque de la temporada de cazón, Gustavo Chan Cocom, presidente del Frente Común de Robaleros de Champotón, informó que los volúmenes de captura se reportan relativamente bajos, con un precio a orilla de playa a razón de 30 pesos el kilo.

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Estimó que unas 12 lanchas con sus respectivos permisos, un promedio de 36 pescadores, están trabajando en esta pesquería, cuya veda terminó el pasado 15 de junio.

“Por ahora casi no hay producto. Estamos llegando a tierra con 40 kilos aproximadamente con un precio en orilla de playa a razón de 30 pesos”, explicó.

Respecto a la distancia, el declarante explicó que por ahora se han estado alejando a una distancia de entre los 30 y 35 kilómetros. “El cazón está recalando en las zonas de Seybaplaya y Campeche. Ahora, para Champotón, hay que alejarse unos 70 kilómetros, y ello implica muchos gastos”, añadió.

Por otro lado, tras un recorrido por la zona fría del mercado se constató que, aunque en cantidades limitadas, sí hay disponibilidad de cazón fresco, con un precio a razón de 50 pesos el kilo para el consumidor final.

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JGH