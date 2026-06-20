Conductor vuelca su camioneta en la avenida Central de Campeche por ir a exceso de velocidad

Un conductor resultó lesionado luego de perder el control de su camioneta y terminar volcado sobre la avenida Central, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

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Los hechos ocurrieron sobre la citada avenida Central, cuando el guiador perdió el control de su unidad derivado del exceso de velocidad en el que se desplazaba, lo que provocó que acabara volcado.

Cuerpos de emergencia y la Policía Estatal se movilizaron rápidamente para auxiliar al conductor. / Dismar Herrera

Ante esto, paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle atención médica, ya que presentaba diversos golpes; sin embargo, tras ser valorado se determinó que no requería traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona y tomaron conocimiento del hecho, mientras las autoridades correspondientes realizaban las diligencias para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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JGH