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Campeche / Sucesos

Conductor vuelca su camioneta en la avenida Central de Campeche por ir a exceso de velocidad

Un fuerte accidente por exceso de velocidad provocó la volcadura de una camioneta en la avenida Central; paramédicos auxiliaron al chofer, quien sufrió golpes menores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

20 de jun de 2026

1 min

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Un automovilista protagonizó una aparatosa volcadura sobre la avenida Central debido al exceso de velocidad.
Un automovilista protagonizó una aparatosa volcadura sobre la avenida Central debido al exceso de velocidad. / Dismar Herrera

Un conductor resultó lesionado luego de perder el control de su camioneta y terminar volcado sobre la avenida Central, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

El inmueble de la calle 61 está ocupado por Ópticas Gary, pero no existen registros de ningún convenio o comodato en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la citada avenida Central, cuando el guiador perdió el control de su unidad derivado del exceso de velocidad en el que se desplazaba, lo que provocó que acabara volcado.

Cuerpos de emergencia y la Policía Estatal se movilizaron rápidamente para auxiliar al conductor.
Cuerpos de emergencia y la Policía Estatal se movilizaron rápidamente para auxiliar al conductor. / Dismar Herrera

Ante esto, paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle atención médica, ya que presentaba diversos golpes; sin embargo, tras ser valorado se determinó que no requería traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona y tomaron conocimiento del hecho, mientras las autoridades correspondientes realizaban las diligencias para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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JGH

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