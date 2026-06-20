Bajo el lodo en Candelaria: Lluvias y obras del Tren Maya inundan cuatro colonias

La temporada de lluvias ha dejado a varias colonias del municipio de Candelaria en condiciones críticas: calles intransitables, encharcamientos prolongados y ausencia de atención por parte de la Dirección de Obras Públicas. Habitantes de Nuevo Paraíso, Vicente Fox, Ampliación Alcalá y otros sectores acusan al Ayuntamiento por la falta de respuesta y exigen medidas inmediatas para rehabilitar las vialidades y desalojar el agua estancada.

Noticia Destacada Arranca mal la temporada de cazón en Champotón; pescadores reportan baja captura

A través de redes sociales, vecinos expusieron su inconformidad: las vialidades se han convertido en lodazales debido al lodo y los encharcamientos registrados en esta temporada. En varios tramos no hay pavimentación, lo que agrava la situación y obliga a las personas a quitarse los zapatos para cruzar las calles; ni automóviles ni motocicletas pueden transitar por la zona. Los pobladores señalaron que han solicitado el envío de volquetadas de escombro para mejorar el paso, pero sin una respuesta favorable del Ayuntamiento. La situación es tan grave que algunas familias han quedado prácticamente aisladas durante los días de mayor lluvia.

Los habitantes hicieron un llamado al presidente municipal, Jaime Muñoz Morfín, y a las autoridades correspondientes para que atiendan la problemática y liberen las aguas estancadas en las colonias bajas. Señalaron además que, con la construcción del Tren Maya, varias zonas presentan desniveles que agravan los estancamientos, lo que podría afectar a más colonias en esta temporada si no se toman medidas preventivas.

Por ello, exhortaron al director de Obras Públicas a tomar acciones urgentes para rehabilitar las vialidades y atender el desalojo de agua en los puntos críticos. Los vecinos insisten en que la falta de acción podría derivar en problemas de salud, accidentes y un mayor deterioro urbano.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH