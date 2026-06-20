Colapsa techo en obra de Campeche y deja tres albañiles lesionados

Tres albañiles resultaron lesionados luego de que parte del techo de un predio en construcción colapsara, provocando que cayeran al vacío mientras realizaban labores en la obra. Uno de los trabajadores sufrió una posible fractura en la pierna derecha, otro presentó un fuerte golpe en la rodilla izquierda y un tercero terminó con una herida sangrante en el rostro.

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Los hechos ocurrieron cuando las bovedillas de la losa se vencieron repentinamente dentro de una obra situada sobre la avenida Jaina, en la unidad habitacional Plan Chac, causando que los obreros perdieran el equilibrio y se precipitaran desde una altura considerable. Compañeros de trabajo solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de las lesiones que presentaban los afectados.

Paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y estabilizar a los lesionados, mientras que agentes de la Policía Estatal abanderaron la zona para facilitar las labores de rescate.

Por su parte, personal de Protección Civil Municipal también se presentó en el lugar para realizar una inspección exhaustiva de la estructura y verificar si el desarrollo cuenta con las medidas de seguridad y los permisos correspondientes, a fin de determinar si procede alguna sanción económica o la clausura definitiva de la obra.

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JGH