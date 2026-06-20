Se salva de milagro: motociclista sale ileso tras fuerte accidente en la Isla de Tris, Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado sobre la avenida Isla de Tris, a la altura del cruce con la avenida Libertad y frente al residencial Lagos, dejó cuantiosos daños materiales y generó un importante congestionamiento vehicular; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con los primeros informes, el percance involucró a un automóvil Nissan Versa color blanco, con placas del estado de Campeche, y una motocicleta de la marca Italika color plata, con matrícula 27GYL5 de la misma entidad.

Según la posición final de las unidades y la versión recabada en el lugar, el conductor del Versa circulaba sobre la avenida Isla de Tris en dirección hacia la zona de Bodega Aurrerá, desplazándose sobre el carril izquierdo de alta velocidad. Sin embargo, al llegar al cruce con la avenida Libertad, el motociclista intentó atravesar la vialidad sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que fuera impactado de forma directa por el automóvil.

La fuerza del encontronazo causó que la motocicleta saliera proyectada varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando severamente dañada. Por su parte, el vehículo compacto resultó con afectaciones considerables en la defensa frontal y el parabrisas, evidenciando la magnitud del choque.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ambos conductores resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. No obstante, el hecho provocó largas filas de vehículos debido a que las unidades involucradas quedaron obstruyendo uno de los carriles de mayor circulación.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de abanderar la zona para prevenir otro percance y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, ajustadores de las compañías aseguradoras acudieron al sitio para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y acordar el pago de los daños.

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JGH