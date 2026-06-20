Urge reparación del techo del deportivo Ramón Félix Flores en Seybaplaya

El techo de lámina del deportivo Ramón Félix Flores requiere de la atención urgente de las autoridades competentes.

A través de un vídeo proporcionado, se aprecia el momento en que las láminas del inmueble deportivo se levantan con el viento.

“Esto ocurre cada sábado. Está imagen y sonido es la carta de presentación de nuestro querido Seybaplaya”, destacó Lirio Median vía servicio de mensajería.

Además, destacó que esta situación igual causa miedo y pena ajena entra la afición ante la visita de distintos municipios que visitan el deportivo de Seybaplaya.

Este sábado por la mañana, se llevó a cabo un encuentro deportivo amistoso de béisbol.