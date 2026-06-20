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Urge reparación del techo del deportivo Ramón Félix Flores en Seybaplaya

Ciudadanos alertan sobre el deterioro del techo del deportivo Ramón Félix Flores

Por Jorge May Sosa

20 de jun de 2026

1 min

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Las láminas del techo del deportivo Ramón Félix Flores se levantan con el viento, generando preocupación entre deportistas y aficionados en Seybaplaya
Las láminas del techo del deportivo Ramón Félix Flores se levantan con el viento, generando preocupación entre deportistas y aficionados en Seybaplaya / Jorge MAY SOSA

El techo de lámina del deportivo Ramón Félix Flores requiere de la atención urgente de las autoridades competentes.

A través de un vídeo proporcionado, se aprecia el momento en que las láminas del inmueble deportivo se levantan con el viento.

“Esto ocurre cada sábado. Está imagen y sonido es la carta de presentación de nuestro querido Seybaplaya”, destacó Lirio Median vía servicio de mensajería.

Además, destacó que esta situación igual causa miedo y pena ajena entra la afición ante la visita de distintos municipios que visitan el deportivo de Seybaplaya.

Este sábado por la mañana, se llevó a cabo un encuentro deportivo amistoso de béisbol.

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