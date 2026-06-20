CFE en Champotón enfrenta reclamos por apagones constantes

Un grupo de vecinos de la colonia Nueva Jerusalén se apersonaron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante las recurrentes fallas en el suministro eléctrico.

Según explicaron, desde hace tres semanas comenzaron las fallas y variaciones en el suministro eléctrico, de las cuales, durante los últimos tres días consecutivos, el servicio se ha interrumpido de manera constante.

Noticia Destacada Bendicen ruedo taurino para la primera charlotada del Día del Padre en Hopelchén

Los vecinos atribuyen estas fallas al transformador de su colonia, ubicado sobre la calle 37, entre 20 y 22, el cual consideran ha quedado rebasado ante el incremento de usuarios.

Transformador rebasado provoca cortes de luz en colonia

“Hoy no tenemos luz. Desde la una de la madrugada. Teníamos una vista programada con el ingeniero (gerente) y ahora resulta que no está, que tuvo que salir”, esgrimieron.

Advirtieron que de no recibir respuesta, tomarán medidas más drásticas, para ello, volverán horas más tarde a las oficinas de la CFE en Champotón.