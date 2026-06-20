Bendicen ruedo taurino para la primera charlotada del Día del Padre en Hopelchén

Antes del mediodía de este sábado, el sacerdote David Vivas Hernández, párroco de la iglesia de San Antonio de Padua de esta ciudad de Hopelchén, bendijo el ruedo taurino que servirá de escenario para la charlotada de este domingo en la celebración del Día del Padre, evento organizado por la Asociación de Cabalgantes de Hopelchén.

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En el acto religioso, realizado en el rancho "Chan Chén" ubicado a dos kilómetros de la ciudad, estuvieron presentes la gran mayoría de los 48 cabalgantes liderados por su coordinador, Daniel Adán España Novelo, quienes escucharon con atención las palabras del sacerdote. El párroco bendijo primero el agua e indicó que sirva para la salvación y para acercarse con un corazón limpio.

“Hoy podemos ofrecer públicamente este lugar ya terminado. Te bendecimos, Padre, porque este lugar de encuentro va a hacer posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al bienestar y desarrollo de todos”, expresó el clérigo durante la súplica.

Por otro lado, la charlotada, preparada por primera vez por esta organización de cabalgantes, se realizará a partir de las 4 de la tarde de este domingo. Para el espectáculo se ocuparán seis vaquillas de un rancho del municipio de Dzitbalché y también habrá un toro a monta, evento que será amenizado por una charanga de la ciudad de Hopelchén.

Antes de la charlotada se llevará a cabo una cabalgata en la que se prevé la participación de alrededor de 100 jinetes provenientes de varias comunidades del municipio, así como de la propia cabecera municipal.

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JGH