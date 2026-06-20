Peligro en Candelaria: Carretera destrozada y postes de CFE a punto de caer en Campo La Olla

Habitantes del ejido Campo La Olla exigen al Gobierno del Estado la rehabilitación inmediata de la carretera que conecta a esta localidad, actualmente en deplorables condiciones. El mal estado del camino ha provocado accidentes de motocicletas y representa un grave riesgo para la movilidad, especialmente en emergencias médicas donde se dificulta transportar a personas mayores hacia los centros de salud.

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La situación es tan crítica que hace unos días un motociclista que acudió de visita a la comunidad se accidentó debido a las condiciones de la ruta, resultando con lesiones graves en el rostro y laceraciones en diversas partes del cuerpo. El camino, lleno de baches, grietas y tierra removida, se ha convertido en un verdadero peligro para quienes transitan por él, especialmente para los conductores de vehículos de dos ruedas que pierden estabilidad en la superficie irregular. Los vecinos indicaron que esta no es la primera vez que ocurren percances en la zona.

Asimismo, los habitantes solicitaron la urgente intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que sobre este mismo camino se encuentran decenas de postes a punto de caer. Muchas de estas estructuras están inclinadas o con la base totalmente comprometida, representando una amenaza latente para campesinos, motociclistas y automovilistas que transitan por el área, donde un colapso podría resultar fatal.

Los vecinos exigen que el Gobierno del Estado y la CFE actúen de manera conjunta para rehabilitar la carretera y eliminar el riesgo de los postes. Insisten en que la falta de acción oportuna podría derivar en más accidentes, lesiones graves o tragedias que lamentar.

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JGH