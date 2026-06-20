Violenta riña entre automovilista y ciclista deja un lesionado y dos detenidos en la colonia Benito Juárez

Un fuerte altercado entre el conductor de un automóvil y un joven ciclista terminó con una persona lesionada, dos detenidos y ambas unidades aseguradas por las autoridades la tarde de este sábado en calles de la colonia Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 17-A, entre la avenida 10 de Julio, donde el conductor de un automóvil Mazda color gris, con placas de circulación DGH-770-C del estado de Campeche, se vio involucrado en una discusión con un ciclista que le cerró el paso para exigirle una disculpa por un incidente vial ocurrido cuadras atrás.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos habían protagonizado previamente un roce vial. Sin embargo, fue al llegar al mencionado cruce cuando el ciclista decidió interceptar al automovilista para reclamarle lo sucedido, colocándose frente al vehículo e impidiendo que continuara su marcha.

Testigos señalaron que el conductor hizo sonar repetidamente el claxon para que el joven se retirara y despejara la vía, pero éste se mantuvo firme exigiendo una disculpa. La tensión aumentó rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Presuntamente, el conductor descendió de la unidad para intentar retirar la bicicleta que obstruía su paso, iniciándose un forcejeo entre ambos. Durante la confrontación, el ciclista utilizó un candado de bicicleta para golpear el cofre del automóvil, ocasionando daños visibles en la pintura y la carrocería.

La agresión provocó una reacción inmediata del propietario del vehículo, quien presuntamente respondió con varios golpes contra el ciclista. Como resultado, el joven sufrió una lesión en la cabeza que le provocó abundante sangrado, quedando con el rostro cubierto de sangre y generando alarma entre los presentes.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar tras recibir reportes de una riña en la vía pública. Los agentes lograron controlar la situación y solicitaron el apoyo de una ambulancia para atender al lesionado.

Minutos después arribó personal del grupo de emergencias ACSES, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria al ciclista y determinaron su traslado a un centro médico para una valoración más completa. Debido a que también enfrentaría un proceso legal por los daños ocasionados al vehículo, el lesionado permaneció bajo custodia policial durante su atención médica.

Por su parte, el conductor del Mazda también fue asegurado por los agentes y trasladado a bordo de una patrulla para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Tanto la bicicleta involucrada como el automóvil fueron remolcados por una grúa y enviados al corralón como parte de las diligencias correspondientes.

Al sitio acudieron familiares del ciclista, quienes intentaron llegar a un acuerdo para evitar mayores consecuencias legales y solicitaron que se les permitiera retirar la bicicleta, proponiendo que cada parte asumiera sus propios daños. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos, las lesiones registradas y la intervención policial, dicha petición no procedió.

Finalmente, ambos involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades legales derivadas de este violento incidente.