Regidora exige a Biby Rabelo explicar cesión irregular de predio en Centro Histórico

Al darse a conocer un nuevo escándalo de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Campeche, por darle una propiedad a una óptica de un particular en pleno Centro Histórico y sin autorización del Cabildo, hecho que representa probables violaciones a las leyes, la regidora Hilda exigió a la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre explicar esta situación al pueblo campechano.

Lo anterior luego de comprobarse que una propiedad de la Comuna, ubicada en la intersección de la calle 14 con 59 del primer cuadro de la ciudad, está ocupada por el negocio de un particular, la “Óptica Garyvisión” desde el año 2022 sin que haya un contrato o convenio.

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“El Ayuntamiento de Campeche sigue con la postura de nula transparencia en todas las informaciones que le pedimos que aclare, y ante este nuevo caso también vamos a exigir ante el Cabildo que nos expliquen por qué un particular tiene el manejo de una propiedad municipal”, indicó la regidora Hilda Gómez.

La servidora pública expuso que al darse a conocer este nuevo caso, donde la alcaldía debe explicar cómo tiene dada esta propiedad, ya sea en comodato o arrendada, no descartan interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche.

“Ante todos nuestros cuestionamientos, las autoridades del Ayuntamiento de Campeche en lugar de respondernos, sólo dan excusas para negarnos la información que están obligados por la ley de transparencia a explicar todos sus manejos, sobre todo ahora que se habla de los predios que tiene el municipio, varios utilizados por la empresa Goverdi”, añadió.

Cabe señalar que ese predio es uno de los que podrían embargar empleados despedidos injustificadamente desde hace más de un año por el Ayuntamiento de Campeche, pues hasta la fecha las autoridades municipales se niegan a pagar los laudos.

Incluso el viernes, en uno de los juicios donde supuestamente estaban citados a presentarse representantes jurídicos del ayuntamiento para responder por los laudos perdidos con exempleados, se negaron a presentarse con el argumento de que supuestamente los actuarios no les llevaron la notificación.

Repetitivo Una situación que mes con mes se repite en los juzgados, donde los perjudicados siguen siendo los demandantes, mientras las autoridades municipales solo se aprovechan para no pagar los adeudos que corresponden por ley a los extrabajadores despedidos sin justificación.