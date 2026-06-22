Alertan por amenazas de tiroteos en escuelas de Campeche vinculados a redes sociales

Las amenazas de tiroteos en al menos 10 escuelas de Campeche han generado alerta entre especialistas, quienes las relacionan con el uso excesivo de redes sociales en adolescentes que buscan reconocimiento y popularidad.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C. señaló que los “retos” virales y la búsqueda de seguidores están impulsando conductas extremas, priorizando la viralidad sobre la convivencia presencial.

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Indicó que algunos jóvenes recurren a amenazas, bromas y publicaciones de alto impacto para llamar la atención o monetizar contenido, además de difundir mensajes ofensivos. También advirtió sobre la exposición a contenidos violentos, sexualizados y de ciberacoso, que pueden fomentar la imitación de conductas de riesgo.

El Colegio de Psicólogos llamó a padres y tutores a supervisar el uso de redes sociales, fortalecer la comunicación y promover valores como respeto y empatía, al considerar que estas amenazas reflejan problemas más profundos en la socialización juvenil.