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Alertan por amenazas de tiroteos en escuelas de Campeche vinculados a redes sociales

Las amenazas de tiroteos en 10 escuelas de Campeche fueron vinculadas por especialistas al uso excesivo de redes sociales y la búsqueda de popularidad entre adolescentes.

Por Alejandro Balan

22 de jun de 2026

1 min

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Psicólogos advierten impacto de retos virales en adolescentes

Las amenazas de tiroteos en al menos 10 escuelas de Campeche han generado alerta entre especialistas, quienes las relacionan con el uso excesivo de redes sociales en adolescentes que buscan reconocimiento y popularidad.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C. señaló que los “retos” virales y la búsqueda de seguidores están impulsando conductas extremas, priorizando la viralidad sobre la convivencia presencial.

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Indicó que algunos jóvenes recurren a amenazas, bromas y publicaciones de alto impacto para llamar la atención o monetizar contenido, además de difundir mensajes ofensivos. También advirtió sobre la exposición a contenidos violentos, sexualizados y de ciberacoso, que pueden fomentar la imitación de conductas de riesgo.

El Colegio de Psicólogos llamó a padres y tutores a supervisar el uso de redes sociales, fortalecer la comunicación y promover valores como respeto y empatía, al considerar que estas amenazas reflejan problemas más profundos en la socialización juvenil.

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