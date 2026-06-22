Ganaderos de la zona sur de Campeche exigen operativos contra el abigeato

La desaparición de una ternera valuada en miles de pesos activó la alerta entre productores del ejido Las Delicias, quienes denuncian un incremento de abigeato en la región. Solo en Rancho Loma Linda suman cuatro semovientes robados en lo que va de 2026, con pérdidas estimadas en varios miles de pesos.

El caso más reciente ocurrió en el Rancho Loma Linda, ubicado en el ejido Las Delicias, rumbo a Pablo García. Se trata de una ternera de color claro, de dos meses y medio de edad, con marca de herrar MCC.

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Productores de la zona solicitaron la intervención inmediata de autoridades municipales y estatales, así como la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para implementar rondines de vigilancia permanentes en brechas y caminos rurales.

“Estamos consternados. El abigeato incrementó y está golpeando directo la economía de las familias que vivimos del ganado. Hoy fue una ternera, pero está en riesgo todo el hato ganadero ante los cuatreros”, expresaron afectados que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias.

Los ganaderos señalaron que los responsables operan con impunidad debido a la falta de vigilancia en la zona, donde la ganadería representa el principal sustento económico.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado, a la Guardia Nacional y a la Defensa Nacional para que desplieguen operativos coordinados y frenen la ola delictiva que, afirman, amenaza el patrimonio y la tranquilidad de la zona rural.

Antecedentes

Fiscalía recuperó semovientes en abril, pero denuncias persisten

En abril, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, confirmó que, derivado de una denuncia por el delito de abigeato, se logró la localización y recuperación de 10 semovientes.

Luego del reporte por la sustracción de ganado de un predio ubicado en las inmediaciones del entronque Pedro Baranda–Miguel Hidalgo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al destacamento de Candelaria iniciaron las diligencias correspondientes, y ubicaron los animales en una zona despoblada del municipio de Candelaria.

Los semovientes fueron asegurados y entregados a su dueño; en tanto, se continuaría con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos; sin que hasta el momento haya más datos al respecto.

Marco legal

El abigeato o robo de ganado en Campeche está tipificado en el Código Penal del Estado y se castiga con penas de 3 a 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad de animales sustraídos, la especie y el uso de violencia o vehículos para su transporte.

Según el Artículo 196 y 349 del Código Penal del Estado de Campeche, comete abigeato quien se apodere de semovientes (bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, colmenas de abejas) sin consentimiento del dueño.

Por robo menor, de uno a dos cabezas, se castiga con tres a cinco años de prisión.

Abigeato: delito con penas de hasta 15 años en Campeche

En tanto que, por robo agravado, las penas aumentan drásticamente y pueden superar los 10 a 15 años de prisión, si el robo involucra más de dos cabezas de ganado, si se destaza sin consentimiento, si hay falsificación de documentos o si el transporte se realiza en vehículos motorizados.

Cabe destacar que las reformas más recientes en el Congreso local endurecieron las penas cuando el delito de abigeato es cometido por personas con vínculos laborales o familiares hasta el cuarto grado con el propietario. La ley también introdujo nuevas formas de tipificación del encubrimiento, castigando acciones como alterar señales o rastros del robo, o permitir el sacrificio de animales sabiendo que fueron robados.

Y aunque la Ley existe, para los ganaderos solo es letra muerta, pues no ven resultados a pesar de sus constantes quejas.

Pérdidas cuantiosas

En México, el precio de una res en pie oscila entre 92 y 110 pesos por kilogramo para animales jóvenes de alta calidad (becerros), mientras que las vacas adultas o ganado para engorda se cotizan entre 45 y 65 pesos por kilo.