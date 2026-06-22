Inician carpeta de investigación por envenenamiento de colmenas en Suc Tuc

La muerte de al menos 40 colmenas registrada recientemente en el municipio de Hopelchén ya es investigada por la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas del Estado, que abrió una nueva carpeta de investigación y prevé llevar el caso ante un Juez de Control en cuanto concluya la integración de pruebas y declaraciones.

El titular de la dependencia, Alexandro Brown Gantús, confirmó que los hechos ocurridos este año no forman parte de la carpeta iniciada en 2023 y 2024, debido a que se trata de sucesos distintos. No obstante, precisó que una de las principales líneas de investigación busca determinar si existe alguna relación entre todos los casos, lo que podría configurar un riesgo procesal para los posibles responsables.

Brown Gantús señaló que actualmente la carpeta se encuentra en etapa de integración, por lo que se espera que los apicultores afectados acudan a ratificar denuncias y rindan sus declaraciones para fortalecer la investigación.

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El funcionario detalló que el caso se investiga por posibles delitos contra el medio ambiente e impacto ambiental, por lo que ya fueron girados oficios a la Profepa para realizar la recolección de muestras de las colmenas afectadas y de las abejas muertas, a fin de practicar análisis especializados en laboratorios.

Asimismo, reveló que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) ya efectuó un primer monitoreo en la zona y compartirá los resultados con la Vicefiscalía para incorporarlos al expediente.

En caso de acreditarse una relación con hechos judicializados y existir riesgo procesal, se pediría al Poder Judicial la aplicación de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada para los responsables.

Además, adelantó que se promoverán restricciones al uso de agroquímicos altamente dañinos para las abejas, la salud humana y los ecosistemas. Entre ellos destacó el fipronil, sustancia detectada en investigaciones anteriores.

De acuerdo con análisis de laboratorio de 2024, las abejas pueden tolerar hasta tres nanogramos de dicho compuesto, mientras que las muestras analizadas presentaron concentraciones superiores a nueve nanogramos, niveles considerados mortales para estos polinizadores de la región.

El vicefiscal sostuvo que las medidas no solo pretenden sancionar a los responsables, sino prevenir nuevos episodios de mortandad masiva en Hopelchén, una región reconocida por su actividad apícola y cuya producción depende directamente de la salud de las abejas.