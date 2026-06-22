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Automovilista se salva de milagro tras pestañazo en carretera Mérida-Campeche

Un conductor de auto compacto sufrió lesiones graves tras chocar contra un amortiguador de impacto en la carretera Mérida-Campeche; fue trasladado al hospital IMSS Bienestar.

Por Erik Caamal

22 de jun de 2026

1 min

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Accidente paraliza tránsito por tres horas en la vía federal
Accidente paraliza tránsito por tres horas en la vía federal

Un pestañazo casi le cuesta la vida a un conductor de un auto compacto, quien al transitar en la arteria federal terminó estrellándose contra un amortiguador de impacto, donde destrozó su vehículo y sufrió lesiones de gravedad. Curiosos lo ayudaron a salir de la unidad, pues pensaron que se iba a incendiar el vehículo.

Los hechos fueron reportados la noche de ayer, alrededor de las 22 horas, sobre el kilómetro 82+500, a la altura del puente de la carretera federal Mérida-Campeche, antes de subir el distribuidor vial, donde se impactó el vehículo. Por fortuna, solo viajaba el conductor, quien al ser auxiliado gritaba que “ya se lo llevó la huesuda” y pedía que avisaran a sus familiares, mientras personas extranjeras le daban ánimos y le decían que ya llegaban los paramédicos.

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Tras el reporte a los números de emergencia, enseguida hicieron presencia paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al llegar encontraron a un sujeto con el rostro lesionado y el brazo derecho con posibles fracturas. Le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar de la cabecera municipal para su valoración médica.

El fuerte impacto dejó el vehículo atravesado en la ciclovía, paralizando el tránsito vehicular por casi tres horas, en espera de la Guardia Nacional para la verificación de daños en la vía federal. Finalmente, una grúa remolcó el Renault Clio azul con placas DFB-117-A, trasladándolo al corralón del estado para el deslinde de responsabilidades.

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