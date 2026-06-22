Cáncer: amenaza creciente para la salud en Campeche

El cáncer es una de las principales amenazas para la salud de las y los campechanos. De acuerdo con cifras del Colegio de Médicos de Campeche A.C., a nivel Estatal se reportan cerca de 900 nuevos casos cada año, y poco más de 500 fallecimientos a causa de esta enfermedad, lo que refleja la gravedad de este problema de salud pública, que afecta principalmente a personas mayores de 50 años, aunque en los últimos años se han registrado casos incluso en recién nacidos.

Adrián Mellado González, expresidente de la agrupación, recordó que el cáncer es una de las principales causas de muerte tanto a nivel nacional como en Campeche. En México se registran aproximadamente 200 mil casos nuevos cada año, y constituye la tercera causa de muerte. Es decir, uno de cada cinco mexicanos desarrollará en algún momento de su vida algún tipo de cáncer.

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En el caso de la Entidad, reveló que en promedio se diagnostican de dos a tres nuevos casos cada día. “Como vemos, es una enfermedad muy impactante”, advirtió.

De acuerdo con el especialista, el cáncer se presenta principalmente con la edad avanzada, en personas con antecedentes familiares, lo que implica una predisposición genética. El sexo también influye en el tipo de cáncer que puede desarrollarse, factores que no son modificables.

Aclaró que existen otros factores modificables, como el consumo excesivo de tabaco y alcohol, la falta de control de enfermedades degenerativas como diabetes, colesterol y triglicéridos elevados, así como la inactividad física y el consumo de alimentos ultraprocesados y comida chatarra.

Detalló que en las mujeres es más frecuente el cáncer de mama, cervicouterino y de ovario; mientras que en los hombres predominan el cáncer de próstata, colon, pulmón y gástrico. Enfatizó que todos, detectados a tiempo, pueden ser tratados de manera efectiva.

Alertó que la edad es un factor determinante: a mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar cáncer. La mayoría de los casos se presentan después de los 50 años, y el riesgo aumenta a partir de los 60. “Hay casos que se detectan desde niños, incluso en recién nacidos, aunque son los menos. Se ha observado que el cáncer de colon se presenta con mayor frecuencia en personas menores de 50 años debido a la mala alimentación, el consumo de comida chatarra, la obesidad y la falta de ejercicio”, señaló.

Mellado González reconoció que, si bien Campeche cuenta con el Centro Estatal de Oncología, una unidad especializada, a nivel nacional existe un déficit de oncólogos, ya que muchos se concentran en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Los pacientes de Campeche tienen la fortuna de contar con este Centro Oncológico; algunos deben ser referidos a Mérida o a la Ciudad de México para tratamientos más especializados”, indicó, al señalar que la demanda en salud siempre supera la disponibilidad.

El médico resaltó que el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo, por lo que las acciones prioritarias en mujeres son la realización de mastografías periódicas, autoexploración mamaria, Papanicolaou y pruebas de VPH. En los hombres, especialmente después de los 50 años, se recomienda la evaluación prostática y la atención a síntomas urinarios o trastornos intestinales persistentes.

“El cáncer es una de las principales amenazas para la salud de los campechanos, y la mejor herramienta para combatirlo sigue siendo la prevención y la detección temprana. Cuando se diagnostica a tiempo, muchos tipos de cáncer pueden curarse; cuando se detecta tarde, las posibilidades de supervivencia disminuyen considerablemente”, subrayó.