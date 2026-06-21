Moto repartidor resulta lesionado tras accidente con camioneta en la colonia Francisco I. Madero

Un motociclista dedicado al servicio de entregas a domicilio resultó con golpes contusos luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado sobre la avenida Isla de Tris, a la altura de la calle José María Morelos y Pavón, frente a la estación de servicio conocida como “La Gas”, en la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de una motocicleta Italika FT125 color rojo, con placas de circulación 05A8V9 del estado de Campeche, circulaba con preferencia sobre la avenida Isla de Tris en dirección hacia la zona de Soriana Aviación, desempeñando labores de moto entregas.

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Sin embargo, al llegar al cruce con la calle José María Morelos y Pavón, la conductora de una camioneta Chirey color azul, con placas DHL-036-B del estado de Campeche, intentó realizar una vuelta en “U” sobre el retorno existente en la zona. Durante la maniobra, la unidad invadió el carril de circulación del motociclista, impactándolo con la parte frontal del vehículo en el costado izquierdo.

Tras el golpe, el repartidor fue proyectado contra el pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle atención médica y realizar una valoración preventiva. Afortunadamente, se determinó que las lesiones sufridas no eran de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

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Elementos de Tránsito Municipal también arribaron al lugar para efectuar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades del percance. Asimismo, ajustadores de la compañía aseguradora de la camioneta participaron en las diligencias para buscar un acuerdo entre ambas partes respecto al pago de los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

El incidente no dejó personas con heridas de consideración y, tras varios minutos de labores por parte de las autoridades y aseguradoras, la circulación vehicular fue restablecida por completo, regresando a la normalidad en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

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