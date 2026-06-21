Restaurantes y comercios de Campeche registran gran actividad por la celebración del Día del Padre

Como ocurre cada tercer domingo de junio, el Día del Padre volvió a reunir a cientos de familias campechanas alrededor de una mesa, un regalo o simplemente de un momento de convivencia. Los restaurantes, principalmente de pescados y mariscos de la capital del Estado, registraron una intensa afluencia de comensales, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para celebrar a los llamados 'jefes del hogar'.

La 'zona de cocteleros' lució abarrotada durante toda la tarde. Las mesas fueron ocupadas por familias completas, padres acompañados de sus esposas e hijos, o por papás que compartieron la fecha con alguno de sus seres queridos.

La escena se repitió en restaurantes de la Avenida Las Palmas, el Malecón y colonias populares de la ciudad, donde las filas de espera y los estacionamientos llenos evidenciaron el interés de las familias por festejar fuera de casa.

Entre el olor de los mariscos recién preparados y las conversaciones familiares, algunos establecimientos ofrecieron espectáculos en vivo para amenizar la celebración. Grupos musicales interpretaron desde baladas románticas hasta éxitos tropicales, mientras que en otros negocios los shows cómicos arrancaron risas entre los asistentes, todo pensado para consentir a los festejados.

Los platillos más solicitados fueron los tradicionales cócteles de mariscos, ensaladas y pescados fritos, que llegaron una y otra vez a las mesas. Hubo papás que aprovecharon la ocasión para darse gusto y ordenaron especialidades como manitas de cangrejo, pulpo frito, camarones fantasía y otras recetas que forman parte de la rica gastronomía campechana.

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Pero la celebración no se limitó a los restaurantes. En el Centro Histórico y en las principales plazas comerciales de la ciudad también se observó una notable actividad. Padres caminaban acompañados de sus hijos y esposas cargando bolsas de tiendas departamentales y comercios locales.

Camisas, pantalones, gorras, carteras, zapatos y perfumes figuraron entre los regalos más buscados para consentir a los papás en su día. Algunos hijos y esposas aprovecharon promociones especiales, mientras que otros realizaron compras de última hora antes de reunirse con sus familias.

No obstante, para algunos campechanos el Día del Padre transcurrió de manera distinta. Hubo quienes acudieron a trabajar como cualquier otro domingo, cumpliendo con sus jornadas laborales.

Otros optaron por celebrar de una forma más sencilla, en partidos de futbol con amigos o familiares, una tradición que también forma parte de muchos hogares campechanos. Y algunos más prefirieron quedarse en casa, disfrutando de una comida casera, una charla tranquila o simplemente de la compañía de sus seres queridos.

Con festejos modestos o reuniones multitudinarias, regalos costosos o simples muestras de cariño, el Día del Padre volvió a recordar que, más allá de los obsequios y las celebraciones, el mejor regalo para muchos papás sigue siendo compartir tiempo con quienes forman parte de su vida.