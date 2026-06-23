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¿Te quedarás sin servicio?: Últimos días para registrar tu línea celular; esto pasará si no lo haces en Campeche

El registro obligatorio de líneas móviles vence el 30 de junio; quienes no lo cumplan enfrentarán suspensión de servicios desde el 1 de julio.

Por Redacción Por Esto!

23 de jun de 2026

1 min

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Miles de líneas podrían ser bloqueadas por no completar el registro obligatorio
Miles de líneas podrían ser bloqueadas por no completar el registro obligatorio

Los usuarios de telefonía móvil en Campeche y en todo México enfrentan la cuenta regresiva para cumplir con el registro obligatorio de sus líneas telefónicas, trámite que deberá completarse antes del 30 de junio. La medida, impulsada por las autoridades federales, busca que cada número celular quede vinculado a una persona física o moral mediante datos como nombre y CURP.

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De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas no registradas dentro del plazo podrían ser suspendidas a partir del 1 de julio, lo que implicaría la pérdida temporal de llamadas, SMS, datos móviles y servicios digitales asociados al número.

Aunque las autoridades señalaron que los usuarios conservarían su número y podrían recuperarlo tras concluir el trámite, la suspensión afectaría actividades como operaciones bancarias, autenticación de cuentas, mensajería y comunicación personal o laboral.

La fecha límite oficial sigue siendo el 30 de junio y, hasta ahora, no se ha confirmado una prórroga general para quienes aún no han realizado el registro.

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