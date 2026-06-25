“Recuperación de Playa” deja sin área de trabajo a pescadores campechanos

Con pérdidas superiores a los 50 mil pesos, hombres de mar del muelle pesquero Camino Real lamentaron que les fue retirado un espacio que habían habilitado para poder trabajar diariamente, además de recriminar la falta de operativos contra la captura ilegal de especies en el litoral campechano.

Inicialmente, Manuel Pech afirmó que para “levantar” cada uno de los cinco espacios que habían acondicionado tuvieron que desembolsar más de 10 mil pesos por unidad, incluyendo láminas para el techo, así como congeladores o neveras donde resguardaban el producto.

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Reclamó que, así como las autoridades realizan operativos en la zona de playa, también deberían vigilar la actividad marina en aguas más profundas, donde aseguró que se presenta con mayor frecuencia la depredación de especies, y no en la zona de tierra, donde desembarcan pescadores debidamente constituidos.

Lo anterior, luego de que el pasado martes 23 de junio se desplegara un operativo entre la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal, Protección Civil y autoridades municipales, quienes realizaron recorridos de inspección y verificación como parte del proyecto denominado “Recuperación de Playa”.

Durante el operativo, las autoridades recorrieron la Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat), tras detectar que algunos espacios habían sido nuevamente ocupados, por lo que reforzaron las labores de inspección y ordenamiento para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y federal.

Los afectados expusieron que no cuentan con un espacio en el cual puedan resguardar su equipamiento ni el producto que traen del mar, por lo que exigieron a las autoridades estatales que cumplan con su compromiso de crear un área adecuada donde puedan descansar.